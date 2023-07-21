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21 июл 2023

Новый Exeed TXL уже скоро поступит в продажу

Новый Exeed TXL уже скоро поступит в продажу
Автор фото: фирма-производитель

Буквально через несколько дней обновленный кроссовер Exeed TXL 2024 модельного года дебютирует на китайском рынке

Экстерьер нового Exeed TXL остался практически прежним, а вот салон полностью изменился. На передней панели расположился 24,6-дюймовый цифровой дисплей, разделенный на “приборку” и мультимедийную систему. Многофункциональное рулевое колесо выполнено в форме буквы D. Между водителем и передним пассажиром установлен достаточно широкий центральный тоннель. Фактически то же самое мы видели на обновленном Exeed RX.

В моторной гамме теперь находится два агрегата. Базовая комплектация получит уже знакомый бензиновый мотор объемом 1,6 л. Мощность - 201 л.с. Крутящий момент - 300 Нм. Данный мотор комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. Версия подороже будет оснащена “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 261 л.с. и 400 Нм. В данном случае мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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