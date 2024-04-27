GAC Aion V второго поколения представили в Китае

Компания GAC показала новое поколение кроссовера Aion V на автосалоне в Пекине. Старт продаж запланирован на июль этого года. Также модель может официально появиться на российском рынке

В основе конструкции новая электрическая платформа AEP. Технические характеристики пока не раскрываются, но компания пообещала, что благодаря иной технологии аккумуляторов время зарядки сократилось на 60%. Это означает, что автомобиль сможет пополнить запас хода в 370 км всего за 15 минут. Максимальный запас хода составит 750 км по циклу CLTC. Также отмечается, что батарея способна стабильно работать при температурах от -30 до +50 градусов. Также Aion V получил “интеллектуальный” автопилот ADiGO Pilot, работающий на чипе Origin X. Его виденье обеспечивается LiDAR, 5 радарами и 11 камерами.

Aion V второго поколения также отличается более современным дизайном. Кроссовер получил массивные бампера, иную светодиодную оптику, защитные накладки на крыльях, скрытые дверные ручки, рейлинги на крыше и спойлер над дверью багажника. Длина модели составляет 4605 мм., а колесная база - 2775 мм.