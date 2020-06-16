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16 июн 2020

GAC анонсировал премьеру нового минивэна для России

GAC анонсировал премьеру нового минивэна для России
Автор фото: фирма-производитель

В России минивэн будет доступен с единственным двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 190 л. с. и 300 Н•м крутящего момента

Компания GAC привезет в Россию минивэн GN8. Премьера автомобиля в онлайн-формате состоится 30 июня 2020 года. Как сообщает пресс-служба китайского бренда, на российском рынке новинка будет продаваться с единственным двухлитровым бензиновым турбомотором. Мощность агрегата составляет 190 л. с. и 300 Н•м крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В списке оснащения GAC GN8: трехзонный климат-контроль, два панорамных люка и боковые сдвижные двери. Длина GN8 составляет 5066 мм, ширина — 1923 мм, а высота — 1855 миллиметров. Размер колесной базы равен 3000 миллиметрам. Салон автомобиля может вместить до семи человек.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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