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11 сен 2023

GAC M8 готовится к российским продажам

GAC M8 готовится к российским продажам
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились шпионские изображения минивэна GAC M8 (на родине GN8), запечатленного на парковке в столице. Как стало известно, автомобиль проходит сертификацию к официальному старту продаж на российском рынке

Судя по изображениям, для покупки будет доступно только флагманское исполнение, которое на родине называется Master Edition. Оно отличается более брутальной решеткой радиатора с вертикальными хромированными элементами. Автомобиль имеет 7-местную компоновку салона. На передней панели устанавливается 12,3-дюймовая цифровая «приборка» и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы.

Габариты новинки составляют: 5212/1893/1823 мм., а колесная база - 3070 мм. Объем багажника - 516 л., а со сложенным задним рядом - 1586 л.

Автомобиль приводит в движение бензиновый 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 8-ступенчатый «автомат». Привод - передний. Альтернатива - гибридная силовая установка, в основе которой лежит 2-литровый мотор мощностью 190 л.с. и 400 Нм крутящего момента, а также электродвигатель на 181 л.с. и 270 Нм. Трансмиссия - электромеханический вариатор. Привод также передний.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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