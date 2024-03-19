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19 мар 2024

GAC показала свой новый кроссовер GS4 Max

GAC показала свой новый кроссовер GS4 Max
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC поделилась изображениями новой версии кроссовера GS4, который получил дополнительную приставку Max

GAC GS4 Max отличается от стандартной версии не только габаритами и дизайном, но и более мощной силовой установкой. Теперь под капотом - 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Заявленный средний расход топлива - 6,8 л. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.

Судя по габаритам, GS4 Max будет сопоставим с GAC Emkoo: 4685/1901/1690 мм., при колесной базе в 2750 мм. Однако у новинки внешний облик более традиционный. Автомобиль получил крупную решетку радиатора, массивные бампера, выпирающие колесные арки и небольшой спойлер над дверью багажника. Салон выполнен в минималистичном стиле. По центру передней панели находится 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы, с функцией управления голосом. Оснащение также включает цифровую “приборку”, беспроводную зарядку и комплекс систем помощи водителю ADiGO PILOT.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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