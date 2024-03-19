GAC показала свой новый кроссовер GS4 Max

Китайская компания GAC поделилась изображениями новой версии кроссовера GS4, который получил дополнительную приставку Max

GAC GS4 Max отличается от стандартной версии не только габаритами и дизайном, но и более мощной силовой установкой. Теперь под капотом - 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Заявленный средний расход топлива - 6,8 л. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.

Судя по габаритам, GS4 Max будет сопоставим с GAC Emkoo: 4685/1901/1690 мм., при колесной базе в 2750 мм. Однако у новинки внешний облик более традиционный. Автомобиль получил крупную решетку радиатора, массивные бампера, выпирающие колесные арки и небольшой спойлер над дверью багажника. Салон выполнен в минималистичном стиле. По центру передней панели находится 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы, с функцией управления голосом. Оснащение также включает цифровую “приборку”, беспроводную зарядку и комплекс систем помощи водителю ADiGO PILOT.