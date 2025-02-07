GAC пополнит свою линейку в России новой версией кроссовера GS8

Компания GAC готовится к расширению модельного ряда в России. На стоянке одного из московских дилерских центров была замечена новая версия кроссовера GAC GS8, предположительно получившая название Traveller

GS8 Traveller отличается рядом доработок в дизайне. Можно заметить иную решетку радиатора, передний бампер с массивной пластиковой накладкой и бокс для хранения вещей на багажной дверце. Кроме этого, ожидается, что модель будет отличаться новым дизайном колесных дисков и опциональной грузовой платформой на крыше. В салоне, вероятно, кардинальных изменений нет.

Двигатель останется прежним. Речь идет о 2,0-литровом турбомоторе мощностью 252 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с ним будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод по умолчанию полный.