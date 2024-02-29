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29 фев 2024

GAC представил “умный” седан Aion Hyper GT

GAC представил “умный” седан Aion Hyper GT
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC представила новую версию электрического седана Aion Hyper GT. Дизайн и силовая установка остались прежними, но значительно улучшена технологическая начинка

Aion Hyper GT не просто стал “умнее”, он получил автопилот третьего уровня. В систему автономного вождения входят 34 датчика по всему периметру автомобиля, включая три лазерных радара. Отмечается, что они охватывают диапазон в 1200 градусов вокруг автомобиля. Также оснащение включает 12 камер, 6 миллиметровых радаров и одну инфракрасную камеру ночного видения. Управляется это все чипом MDC610, который с помощью своих алгоритмов сможет не только в точности распознавать происходящее на дороге, но даже обрабатывать сложные ситуации, где задействовано множество участников движения.

Обновленная модель представлена с прежним флагманским электромотором мощностью 340 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 4,9 с. Емкость аккумулятора также не изменилась - 80 кВт*ч. Максимальный запас хода - 710 км. Компания обещает, что за 15 минут быстрой зарядки автомобиль способен “заправится” на 450 км дальности хода. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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