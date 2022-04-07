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7 апр 2022

GAC представил обновленный кроссовер GS3

GAC представил обновленный кроссовер GS3
Автор фото: фирма-производитель

Этот компактный кроссовер должен был доехать до нашего рынка еще два года назад, но пандемия внесла свои корректировки в производственный план компании. В итоге машина так и не появилась у нас, однако в Китае успела получить обновление - о нем и поговорим

Габариты вседорожника составляют 4350х1825х1660 миллиметров при колёсной базе 2560 миллиметров. Тем самым GS3 чуть крупнее Hyundai Creta. Модернизация привнесла во внешность кроссовера светодиодную оптику и 18-дюймовые колесные диски нового дизайна. В интерьере же появилась мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Из интересных технологий можно отметить технологию электронного ключа. Мультимедийная система связывается со смартфоном владельца и после ввода специального кода на телефоне открывает двери машины.

Силовая установка автомобиля нисколько не изменилась. Под капотом по прежнему трудится  1,5-литровый турбомотор на 169 л.с. и 265 Нм крутящего момента, который в самой доступной версии сопровождается механической коробкой, а в более дорогих — шестидиапазонным «автоматом».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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