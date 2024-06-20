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20 июн 2024

GAC представила кроссовер Aion V второго поколения

GAC представила кроссовер Aion V второго поколения
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания представила обновленный электрический кроссовер Aion V. Автомобиль также станет первой экспортной моделью под брендом Aion. Продажи стартуют в следующем месяце

GAC Aion V будет доступен исключительно в одномоторной версии. Мощность электродвигателя - 204 или 224 л.с. в зависимости от комплектации. Заявленный запас хода на одном полном заряде - 750 км по циклу CLTC. Отмечается, что 15-минутная “заправка” позволит пополнить запас хода на 370 км.

Второе поколение кроссовера отличается полностью переработанным дизайном, не оставляющим ни одного намека на стилистику предыдущего поколения. Формы кузова стали более квадратными и появилось подобие внедорожного обвеса. На крыше установлен лидар, намекающий на автопилот. Оптика выполнена в виде ряда вертикальных светодиодных полос. Точные габариты модели: 4605/1854/1660 мм., при колесной базе в 2775 мм.

Другой интересный аспект Aion V - это его оснащение. По официальным данным, автомобиль получил боковые подушки безопасности, смягчающие удар от переворачивания автомобиля. Также все сидения могут складываться в полностью горизонтальное положение, освобождая место для надувного спального матраса. В салоне между передними сиденьями можно установить холодильник, а сами кресла оснащены функцией массажа в 8 точках и разными уровнями интенсивности.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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