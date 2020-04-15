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15 апр 2020

GAC разрабатывает электрический кроссовер

GAC разрабатывает электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

В модельном ряду бренда Aion, под которым выпускает электромобили дочерняя фирма GAC, GAC New Energy, появится компактный кроссовер Aion V. Он оснащен электромотором мощностью 135 киловатт (184 лошадиные силы) и может проезжать без подзарядки до 600 километров по циклу NEDC

В основе Aion V лежит та же платформа-скейтборд GEP 2.0 (GAC Electric Platform), что и у седана Aion S и среднеразмерного вседорожника Aion LX. В длину V насчитывает 4586 миллиметров, в ширину — 1920, в высоту — 1728 миллиметров. Колесная база — 2830 миллиметров. Электромотор кроссовера развивает 135 киловатт (184 лошадиные силы) и 350 Нм крутящего момента, а батареи разной емкости позволяют рассчитывать на пробеги 500, 520 и 600 километров по циклу NEDC.

Дизайн у Aion V самобытный и отличается от того же Aion LX. «Пятёрка» обзавелась двухэтажной оптикой, протянувшимися от уголков фар к задним стойкам хромированными полосками, парящей крышей с люком, визуально объединенными со скрытыми ручками задних дверей «отростками» фонарей. По данным местных СМИ, в оснащение Aion V войдут 12 парковочных датчиков, панорамная крыша, тонировка, возможность двухцветной окраски кузова.

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