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8 апр 2020

GAC сертифицировал минивэн GN8 для России

GAC сертифицировал минивэн GN8 для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания GAC Motor сертифицировала минивэн GN8 для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

На российском рынке GN8 станет конкурентом японской Toyota Alphard, по сравнению с ней «китаец» длиннее на 121 мм, шире на 73 мм и ниже на 123 мм. Салон автомобиля имеет 7 мест, они скомпонованы по формуле 2+2+3.Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, автомобиль будет оснащаться 190-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В продажу автомобиль выйдет в версии с передним приводом и 7-местным 3-рядным салоном.

Напомним, российская премьера марки GAC состоялась в 2018 году в рамках международного автосалона в Москве. В настоящее время бренд представлен в России одним кроссовером GAC GS8.

При написании новости использовалась информация:
Drom, Коммерсант

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