GAC сертифицировал минивэн GN8 для России

Компания GAC Motor сертифицировала минивэн GN8 для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

На российском рынке GN8 станет конкурентом японской Toyota Alphard, по сравнению с ней «китаец» длиннее на 121 мм, шире на 73 мм и ниже на 123 мм. Салон автомобиля имеет 7 мест, они скомпонованы по формуле 2+2+3.Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, автомобиль будет оснащаться 190-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В продажу автомобиль выйдет в версии с передним приводом и 7-местным 3-рядным салоном.

Напомним, российская премьера марки GAC состоялась в 2018 году в рамках международного автосалона в Москве. В настоящее время бренд представлен в России одним кроссовером GAC GS8.