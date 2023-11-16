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16 ноя 2023

GAC вывела на рынок свою версию “крыла чайки”

GAC вывела на рынок свою версию “крыла чайки”
Автор фото: фирма-производитель

Только это очередной кроссовер, просто с дверями, открывающимися вверх. Его название - GAC Aion Hyper HT и оценили его в Китае в 213 900 юаней (примерно 2 600 000 рублей)

GAC Aion Hyper HT позиционируется как кроссовер премиум-класса, а дизайн и обтекаемые формы кузова сильно напоминают Porsche Cayenne. По габаритам автомобиль также очень приближен к данной модели: длина - 4935 мм., ширина - 1920 мм., высота - 1700 мм., а колесная база - 2935 мм. Дополняют образ стильные 19-дюймовые колесные диски (20-дюймовые - в самом дорогом исполнении). Салон выполнен в минималистичном стиле. Привлекают внимание “деревянные” вставки, овальный руль и “парящий” экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюймов. В списке оснащения числится аудиосистема с 22 динамиками, а также 3 “лидара” и камеры с системой автономного вождения уровня 2++.

Автомобиль представлен только в заднеприводном исполнении и с одним электромотором. Стандартная комплектация получила электродвигатель мощностью 245 л.с. и 355 Нм крутящего момента, а более дорогие версии электродвигатель на 340 л.с. и 430 Нм. Разгон до “сотни” составит 6,8 и 5,8 с. соответственно. “Базовому” мотору положены две батареи на выбор емкостями 70 или 72,7 кВт*ч, а самому мощному - 80 ли 93 кВт*ч. Запас хода в соответствии с батареей - 550, 600, 670 и 770 км. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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