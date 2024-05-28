Huawei и GAC представят новый электрический седан в 2025 году

Компания GAC в своих социальных сетях поделилась изображением концептуального электрического седана, который был разработан в сотрудничестве с IT-гигантом Huawei. Предполагается, что серийную версию модели покажут уже в следующем году

Пока точной информации о совместном детище Huawei и GAC немного. Известно, что автомобиль получит шильдик GAC и пополнит семейство Trampuchi. Согласно анонсу, который был сделан еще на Пекинском автосалоне, будущие модели Huawei и GAC будут оснащены новейшей интеллектуальной системой автопилота Qiankun ADS 3.0. Такой автопилот способен управлять автомобилем, опираясь на камеры и датчики, не прибегая к использованию онлайн-навигации.

Судя по фотографиям, автомобиль получит достаточно футуристичный дизайн с обтекаемыми формами кузова, полосы светодиодной оптики по всей ширине передней части, выпуклые колесные арки и достаточно низкий дорожный просвет. Также можно заметить светодиодный рисунок, имитирующий решетку радиатора.