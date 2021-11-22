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22 ноя 2021

Электрический GAC Aion LX Plus кроссовер поразил всех запасом хода

Электрический GAC Aion LX Plus кроссовер поразил всех запасом хода
Автор фото: фирма-производитель

Еще полгода назад GAC обещал выпустить электрические кроссоверы, способные проехать более 1000 км на одном заряде батареи. Более того, китайцы обещали, что использовать подзаряжаемую технику станет так же удобно, как машины с ДВС – мол, новые версии Aion можно будет зарядить на 80% всего за 5 минут

Похоже, что часть обещаний будет исполнена уже в ближайшее время: представлена серийная версия GAC Aion LX Plus, оснащенная новым типом батарей ёмкостью 144,4 киловатт-часа с пористым кремнием. Они демонстрируют более высокие значения удельной емкости и выносливости, нежели самые распространенные литий-ионные аналоги и даже морозов не боятся. Запас хода кроссовера с новаторской АКБ составляет 1008 километров по циклу CLTC, принятому в КНР.

На этом удивительные характеристики не исчерпаны: два электромотора обеспечивают мощность в 734 л.с., а разгон до 100 км/ч должен составить 2,9 секунды. Разумеется, такая версия оснащена полным приводом, комплексом лидаров, намекающим на беспилотные задатки (на перспективу) и шикарной аудиосистемой Alpine. Продажи в КНР должны начаться сразу после Нового Года, правда, не уточняется, по чьему летоисчислению. 

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