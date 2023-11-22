Какие автомобили представит GAC в следующем году?

Стало известно, что в 2024 году китайская компания GAC намерена представить на российском рынке два новых кроссовера и минивэн

Ближе всего к дебюту в России находится обновленный минивэн GAC M8 (GAC GN8). В Китае данная модель комплектуется 2-литровым турбомотором мощностью 252 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый «автомат». Альтернатива - гибридная силовая установка, в основе которой лежит 2-литровый мотор мощностью 190 л.с. и 400 Нм крутящего момента, а также электродвигатель на 181 л.с. и 270 Нм. В данном случае автомобиль комплектуется электромеханическим вариатором. Привод вне зависимости от версии - передний.

Новый минивэн отличается более брутальным дизайном с крупной решеткой радиатора, состоящей из ряда вертикальных хромированных элементов. Автомобиль имеет 7-местную компоновку салона. На передней панели устанавливается 12,3-дюймовая цифровая «приборка» и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Габариты новинки составляют: 5212/1893/1823 мм., а колесная база - 3070 мм. Объем багажника - 516 л., а со сложенным задним рядом - 1586 л.

Что касается двух новых кроссоверов, то из подтвержденных данных есть информация только об обновленном GAC GS3. В конце прошлого года компания показала новое поколение, которое отличается иным дизайном и более современным интерьером. Автомобиль будет оснащаться 1,5-литровой “турбочетверкой” мощностью 177 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” составит 7,5 с. Максимальная скорость - 190 км/ч.

