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31 июл 2020

Китайский GAC сертифицировал новый кроссовер для России

Китайский GAC сертифицировал новый кроссовер для России
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль предложат клиентам с единственным бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом 1,5 литра. Мощность агрегата составляет 137 лошадиных сил

Китайская компания GAC привезет в Россию новый среднеразмерный кроссовер GS5. Как сообщает пресс-служба бренда, на данный момент этот автомобиль уже получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). На российском рынке новинка должна появиться в сентябре нынешнего года. Таким образом, российская линейка китайского бренда в скором времени будет состоять уже из трех автомобилей. По своим габаритам новинка сопоставима, например, с Skoda Kodiaq, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Автомобиль предложат клиентам с единственным бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом 1,5 литра. Мощность агрегата составляет 137 лошадиных сил. Мотор работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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