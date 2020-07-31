Китайский GAC сертифицировал новый кроссовер для России

Автомобиль предложат клиентам с единственным бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом 1,5 литра. Мощность агрегата составляет 137 лошадиных сил

Китайская компания GAC привезет в Россию новый среднеразмерный кроссовер GS5. Как сообщает пресс-служба бренда, на данный момент этот автомобиль уже получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). На российском рынке новинка должна появиться в сентябре нынешнего года. Таким образом, российская линейка китайского бренда в скором времени будет состоять уже из трех автомобилей. По своим габаритам новинка сопоставима, например, с Skoda Kodiaq, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Автомобиль предложат клиентам с единственным бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом 1,5 литра. Мощность агрегата составляет 137 лошадиных сил. Мотор работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.