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19 фев 2024

Кроссовер GAC Emkoo официально приедет в Россию

Кроссовер GAC Emkoo официально приедет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайская компания GAC готовит пополнение своего модельного ряда в России за счет кроссовера Emkoo. Продажи начнутся в октябре 2024 года

Отмечается, что для России подготовлена особая версия, которой даже нет в продаже на родном рынке в Китае. У нас флагманская комплектация будет оснащаться 2,0-литровым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода. Стандартная версия получит 1,5-литровая турбочетверка и 7-ступенчатый “робот”. Привод в этом случае исключительно передний.

Компактный кроссовер GAC Emkoo дебютировал в Китае в 2022 году. Модель фактически позиционируется как более молодежная альтернатива GAC GS4, который выпускается с 2019 года. Автомобиль построен на платформе GPMA, а габариты составляют: 4680/1901/1670 мм., при колесной базе в 2750 мм. Дизайн и интерьер автомобиля значительно отличаются от других моделей компании. Бросаются в глаза безрамочная решетка радиатора с узкими прорезями, L-образная светодиодная оптика и современный салон. По центру передней панели расположился 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. “Приборка” также цифровая. Привлекают внимания материалы отделки, выполненные в разных цветах и с использованием интересных текстурных рисунков. Предположительно,  GAC Emkoo в России будет оцениваться от 3 000 000 до 4 000 000 рублей в зависимости от комплектации.

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