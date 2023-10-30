Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2023

Начались полноценные продажи GAC Trumpchi ES9

Начались полноценные продажи GAC Trumpchi ES9
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC объявила о начале полноценных продаж полноразмерного гибридного кроссовера Trumpchi ES9. Стоимость начинается от 229 800 юаней (примерно 2 900 000 рублей)

GAC Trumpuchi ES9 фактически является гибридной модификацией известного в России кроссовера GAC GS8. Новинка получила также немного иное оформление передней части. Интерьер остался прежним. Штатно автомобиль оборудован трехрядным салоном. Опционально предлагается сделать второй ряд в виде двух отдельных кресел вместо 3-местного салона. На передней панели устанавливается 12,3-дюймовая цифровая “приборка” и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Также оснащение включает 30-дюймовый проекционный дисплей и широкий комплект интеллектуальных ассистентов. Заявлен автопилот выше второго уровня (L2+). Габариты автомобиля: 5110/1976/1780 мм., колесная база - 2920 мм.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровая бензиновая “турбочетверка” мощностью 190 л.с. и 330 Нм крутящего момента, а также электромотор на 150 л.с. и 300 Нм. Разгон до “сотни” - 8 с.  Емкость аккумулятора - 25,57 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 143 км, а в гибридном режиме - 1215 км (по циклу СLTC). Средний расход топлива на 100 км - 6,18 л. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
GAC Aion S Max

В Китае стартуют продажи GAC Aion S Max

25 октября 2023
Hycan V09

В Китае стартуют продажи Hycan V09 от GAC

10 октября 2023
GAC Trumpuchi ES9

Стартовали предварительные продажи GAC Trumpuchi ES9

02 октября 2023
GAC E8

Рассекречен интерьер GAC E8

20 сентября 2023
GAC M8

GAC M8 готовится к российским продажам

11 сентября 2023
GAC Trumpchi E8 PHEV MPV

Представлен минивэн GAC Trumpchi E8

29 августа 2023

 Новости GAC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

DFM Aeolus Shine Max - dongfeng aeolus shine max (2023) повелитель восточного ветра Тест драйв
24 октября 2023

DFM Aeolus Shine Max
"Повелитель восточного ветра"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 promax awd (2023) по пути к атлантиде
Тест драйв
17 октября 2023

Chery Tiggo 7
"По пути к Атлантиде"
Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика»
Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 1 0