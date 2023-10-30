Начались полноценные продажи GAC Trumpchi ES9

Китайская компания GAC объявила о начале полноценных продаж полноразмерного гибридного кроссовера Trumpchi ES9. Стоимость начинается от 229 800 юаней (примерно 2 900 000 рублей)

GAC Trumpuchi ES9 фактически является гибридной модификацией известного в России кроссовера GAC GS8. Новинка получила также немного иное оформление передней части. Интерьер остался прежним. Штатно автомобиль оборудован трехрядным салоном. Опционально предлагается сделать второй ряд в виде двух отдельных кресел вместо 3-местного салона. На передней панели устанавливается 12,3-дюймовая цифровая “приборка” и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Также оснащение включает 30-дюймовый проекционный дисплей и широкий комплект интеллектуальных ассистентов. Заявлен автопилот выше второго уровня (L2+). Габариты автомобиля: 5110/1976/1780 мм., колесная база - 2920 мм.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровая бензиновая “турбочетверка” мощностью 190 л.с. и 330 Нм крутящего момента, а также электромотор на 150 л.с. и 300 Нм. Разгон до “сотни” - 8 с. Емкость аккумулятора - 25,57 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 143 км, а в гибридном режиме - 1215 км (по циклу СLTC). Средний расход топлива на 100 км - 6,18 л. Привод - полный.