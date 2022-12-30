Представлен GAC GS3

Компания GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу компактный кроссовер GS3 нового поколения

Про дизайн много говорить не будем - он принципиально новый, хотя здесь есть и черты, которые пересекаются с обликом старших моделей концерна. В техническом плане тоже много новшеств - автомобиль переехал на новую платформу и стал больше.

Отдачу полуторалитрового турбомотора увеличили на 14 л.с. — до 177 л.с. и 270 Нм крутящего момента, а традиционный «автомат» заменили семиступенчатым «роботом». До 100 км/ч GAC GS3 сможет ускориться за 7,5 секунды при максимальной скорости 190 км/ч.