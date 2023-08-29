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29 авг 2023

Представлен минивэн GAC Trumpchi E8

Представлен минивэн GAC Trumpchi E8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC опубликовала изображения нового гибридного минивэна Trumpchi E8. Автомобиль должен поступить в продажу до конца этого года

Данная модель станет на ступень ниже флагманского минивэна Trumpchi E9. В дизайне двух автомобилей прослеживаются одинаковые черты, но в целом экстерьер E8 оригинальный. Автомобиль предстает в фирменом темно-фиолетов цвете. Главная фишка - подсвечивающиеся шильдики и светодиодные декоративные вставки на решетке радиатора. Над дверями имеется хромированная полоса, визуально доходящая до заднего спойлера и придающая автомобилю больше динамики в образе. Габариты новинки составляют: 4920/1900/1750 мм., а колесная база - 2930 мм.

Trumpchi E8 получит гибридную силовую установку, в основе которой может лежать мотор объемом 1,8 л. (133 л.с.) или 2,0 л. (140 л.с.). Мощность электромотора пока не разглашается. Автомобиль будет комплектоваться 2-диапазонной коробкой DHT. Емкость батареи 25,6 кВТ*ч. Запас хода держится в секрете. Напомним, что гибридный E9 с 2-литровым ДВС и электродвигателем имеет суммарную мощность 272 л.с. Запас хода в такой версии достигает 1032 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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