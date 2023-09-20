Рассекречен интерьер GAC E8

Компания GAC опубликовала изображения, полностью раскрывающие интерьер нового гибридного минивэна E8

Салон нового GAC E8 выглядит современно и стильно. Отделка салона выполнена с использованием качественной экокожи светло-коричневого цвета. Также присутствует множество хромированных элементов. По центру передней панели расположился широкий горизонтальный дисплей мультимедийной системы. «Приборка» также цифровая, а ее экран визуально интегрирован в панель. На центральном тоннеле расположился блок управления КПП, рычаг которой выполнен в виде небольшого джойстика. Рядом есть выемка для беспроводной зарядки смартфона.

GAC E8 получил 7-местную компоновку, при этом второй ряд выполнен из двух отдельных кресел с собственными подлокотниками. Также можно отметить наличие на третьем ряду боковых подлокотников с подстаканниками.

Ожидается, что GAC E8 получит гибридную силовую установку в основе которой будет лежать либо бензиновый мотор на 1,8 л., либо на 2,0 л. Мощность составит 130 и 140 л.с. соответсвенно. Предположительная емкость аккумуляторов - 25,6 кВт*ч.

