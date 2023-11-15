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15 ноя 2023

Самый быстрый китайский гиперкар привезли в Россию

Самый быстрый китайский гиперкар привезли в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый электрический гиперкар GAC Aion Hyper SSR, который отличается самым быстрым разгоном до “сотни” среди всех китайских автомобилей. Цены на него начинаются от 20 000 000 рублей

Продажи GAC Aion Hyper SSR на родине начались месяц назад. Автомобиль предложен в трех модификациях: Standart, Speed и Ultimate Track Version. Они отличаются по большей части настройками силовой установки. В любом случае автомобиль комплектуется тремя электромоторами (один спереди и два сзади) суммарной мощностью в 1225 л.с. и 1230 Нм крутящего момента. “Базовая” версия может набрать первую “сотню” за 2,3 с., а Speed и Ultimate Track Version за 1,9 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Все комплектации получили батарею емкостью 74,69 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 506 км.

Дизайн GAC Aion Hyper SSR вдохновлен образом автомобилей Ferrari. У него обтекаемая форма кузова, L-образная форма светодиодной оптики, активный спойлер, а также двери-ножницы. Внутри всего два посадочных места. На передней панели устанавливается 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. “Приборка” также цифровая и выполнена в виде небольшого информационного дисплея диагональю 8,9 дюймов. Также оснащение включает аудиосистему с 8 динамиками, климат-контроль, спортивные кресла и мультифункциональный руль-штурвал.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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