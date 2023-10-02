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2 окт 2023

Стартовали предварительные продажи GAC Trumpuchi ES9

Стартовали предварительные продажи GAC Trumpuchi ES9
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC объявила о начале предварительных продаж полноразмерного внедорожника Trumpuchi ES9. Автомобиль оценивается от 300 000 юаней (примерно 4 000 000 рублей)

GAC Trumpuchi ES9 фактически является модернизированной версией внедорожника GAC GS8 с иным дизайном передней части и гибридной силовой установкой. В салоне изменений практически нет. На передней панели устанавливается 12,3-дюймовая цифровая “приборка” и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Также имеется 30-дюймовый проекционный дисплей и широкий комплект интеллектуальных ассистентов. Заявлен автопилот выше второго уровня (L2+). Габариты автомобиля: 5110/1976/1780 мм., а колесная база - 2920 мм.

Под капотом - 2,0-литровая бензиновая “турбочетверка” мощностью 190 л.с. и 330 Нм крутящего момента, а также электромотор на 150 л.с. Емкость аккумулятора - 25,57 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 143 км, а в гибридном режиме - 1215 км (по циклу СLTC). Привод у автомобиля полный.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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