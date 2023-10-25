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25 окт 2023

В Китае стартуют продажи GAC Aion S Max

В Китае стартуют продажи GAC Aion S Max
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC с завтрашнего дня запускает продажи нового электрического седана Aion S Max. Автомобиль оценивается от 150 000 юаней (примерно 1 915 000 рублей)

Фактически данная модель является обновленной версией электрокара Aion S, который дебютировал в 2018 году. Новинка получила более современный дизайн с плавными формами кузова и двухъярусными светодиодными фарами, выполненными в стиле Genesis. Габариты автомобиля: 4810/1880/1515 мм., а колесная база - 2750 мм.

Aion S Max получил один электромотор мощностью 245 л.с. Покупателям будет предложен выбор из двух батарей, но емкости пока не раскрываются. Известно, что максимальный запас хода составит 510 и 610 км в зависимости от аккумулятора.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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