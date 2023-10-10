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10 окт 2023

В Китае стартуют продажи Hycan V09 от GAC

В Китае стартуют продажи Hycan V09 от GAC
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Hycan, входящая в концерн GAC, запустит 13 октября полноценные продажи нового электрического минивэна V09. Автомобиль по предзаказам оценивался от 320 000 до 460 000 юаней (примерно 4 445 000 - 6 390 000 рублей)

Hycan V09 обладает уникальным дизайном в своем классе, который выделяется двухэтажной передней оптикой и крупной вставкой под решетку радиатора в цвет кузова. По центру расположился светящийся логотип компании. Сиденья в салоне установлены по формуле 2+2+3. Второй ряд выполнен в виде двух отдельных кресел с подлокотниками, а на третем ряду - трехместный диван. На передней панели устанавливается три экрана: “приборка” диагональю 10,25 дюймов, 14,6-дюймовый центральный сенсорный экран мультимедийной системы, а также дополнительный развлекательный комплекс перед передним пассажиром диагональю 12,3 дюйма.

V09 сконструирован на платформе H-GEA, на которой также базируется недавно дебютировавший седан Hycan A06. Автомобиль оснащается одним электромотором мощностью 275 л.с. и 335 Нм. Емкость аккумулятора зависит от комплектации: 92 кВт*ч, 95,16 кВт*ч или 114,19 кВт*ч. Запаса хода от 620 до 762 км согласно циклу СLTC. Отмечается, что  зарядить автомобиль на 1 км дальности пути можно всего за 1 секунду от зарядной станции в 800 В. Максимальная скорость - 190 км/ч.  

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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