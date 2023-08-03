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3 авг 2023

Genesis G70 скоро уйдет в отставку

Genesis G70 скоро уйдет в отставку
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что корейская компания Hyundai прекратила разработку следующего поколения премиального седана Genesis G70

Данное решение было принято в связи с существенным падением продаж. Отмечается, что пик популярности автомобиля пришелся на 2019 год, тогда было продано 16 976 экземпляров. В последующем интерес к автомобилю стремительно падал, несмотря на то, что в 2020 году линейка пополнилась универсалом G70 Shooting Brake. В 2022 году в Европе было продано всего 96 экземпляров.

Актуальный рестайлинг первого поколения дебютировал в мае 2023 года. Вероятно, модель будет производиться еще 2-3 года, после чего уйдет в отставку. Сейчас во всем мире растет популярность кроссоверов и компания не намерена сохранять целых три седана в модельной гамме, включая G80 и G90.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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