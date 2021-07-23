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23 июл 2021

Genesis привез в Россию новый G70

Genesis привез в Россию новый G70
Автор фото: фирма-производитель

С обновлением популярный корейский седан получил новый дизайн и силовые установки. Цены на новинку стартуют с отметки в 3100000 рублей

Давайте сразу поговорим про моторы. Впервые в России обновленный Genesis G70 будет оснащаться бензиновым 3,3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 370 лошадиных сил. В качестве альтернативы здесь может использоваться двухлитровый турбо-мотор на 190 лошадиных сил либо тот же агрегат, но с иной степенью форсировки – на 249 лошадиных сил.  Тип привода – задний либо полный.

Что касается дизайна, то внешности обновленного спорт-седана Genesis G70 присущи фамильные черты новых моделей бренда Genesis. Модель получила фирменные фары Quad Lamps, ставшие визитной карточкой всех автомобилей Genesis, и решетку радиатора в форме фамильного герба Crest Grille.

При написании новости использовалась информация:
Genesis

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