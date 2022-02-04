В Россию приехал новый Genesis G70 Shooting Brake

Cтартовали российские продажи первого универсала марки Genesis . Цены на новинку стартуют с отметки в 3 545 000 рублей.

Надо сказать, создание универсала потребовало «малой крови». От своего исходника – седана G70 новинка отличается лишь дверью багажника, крышей и задними крыльями. Задние фонари, задние двери – эти элементы унифицированы с седаном. Даже по габаритам новинка соответствует обычному G70: длина 4 685 мм, ширина 1 850 мм и высота 1 400 мм при колесной базе 2 835 мм. Объем багажника нового универсала составляет 465 литров, что на 40% больше, чем у седана.

На российском рынке новый Genesis G70 Shooting Brake будет представлен с двумя бензиновыми двигателями объемом 2,0 л – мощностью 197 или 247 л. с. Все автомобили оснащены системой полного привода, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой переключения режимов движения Drive Mode.