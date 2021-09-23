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23 сен 2021

Почему новые Genesis G70 и GV70 похожи на BMW и Bentley одновременно?

Почему новые Genesis G70 и GV70 похожи на BMW и Bentley одновременно?

В Сколково состоялась презентация двух новинок бренда Genesis – нового кроссовера GV70 и седана G70. Оба автомобиля несут в себе дизайнерскую философию «Атлетичной элегантности», но почему в их облике прослеживаются модели немецких брендов?

Взять, к примеру, седан G70 -  многие наши коллеги отметили, что автомобиль в некоторых ракурсах очень похож на BMW 3-Series. Некоторые же увидели штрихи Mercedes и Audi. Если постараться, то в кроссовере GV70 можно найти и что-то от Bentley. На самом деле дизайнерские заимствования в современном мире не редкость – специалисты переходят из одной компании в другую и, так или иначе, применяют свои наработки в новых творческих процессов. В случае с Genesis, в компании работает целая масса европейских мастеров. Та же самая концепция «Атлетичной элегантности» была придумана Люком Дюнкервольке, который долгое время работал в Volkswagen. Даже старший вице-президент и глава глобального дизайн-центра Hyundai Ли Санг Юп, который также отвечает за бренд Genesis, начинал свою карьеру в Pininfarina, затем перешел в GM, а после успел отметиться и в Bentley. Впрочем, хитросплетения языков дизайна не отменяют того, что обе новинки Genesis получились самобытными и выделяющимися.

Посмотрим на каждую поподробнее. Начнем с седана G70. Собственно, на российском рынке он будет предлагаеться в пяти различных комплектациях с бензиновым 3,3-литровым агрегатом V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 370 л. с., а также с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым силовым агрегатом T-GDI, доступным в 197-сильной и 247-сильной версиях. Если говорить о ценах, то здесь они стартуют с отметки в 3100000 рублей.

Что же до кроссовера GV70, то его начальная цена составляет 4 150 000 рублей. Сам же автомобиль можно заказать с двумя бензиновыми моторами на выбор – оба с турбонаддувом. Первый – 2.5 литра на 249 лошадиных сил. Второй – 3.5 литра на 379 лошадиных сил. Присутствует и альтернатива в виде 2.2-литрового турбодизеля на 199 лошадиных сил.  В качестве трансмиссии во всех случаях используется 8-диапазонный автомат. Также GV70 предлагается исключительно в полноприводном исполнении. Стоит отметить, что новый кроссовер стал первым автомобилем Genesis, который получил фирменный телематический комплекс удаленного взаимодействия с автомобилем Genesis Connected, который, помимо стандартных функций вроде дистанционного запуска и определения местоположения, обладает способностью трансляции изображения с камер, установленных на автомобиле.
 

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Genesis

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