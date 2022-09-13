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13 сен 2022

Genesis G90 превратили в броневик

Genesis G90 превратили в броневик
Автор фото: фирма-производитель

Американская фирма Alpine Armoring представила бронированный Genesis G90. Седан защищен по одному из самых серьезных стандартов - A9/B6+

Это обозначение подразумевает, что автомобиль способен выдержать попадание из штурмовой винтовки и подрыв ручной гранаты.  В стандартном оснащении защищен кузов и стекла. За доплату можно установить дополнительную броню на колесные арки, моторный отсек и бензобак. Из средств активной безопасности можно будет установить электрошокеры в дверных ручках и генератор дымовой завесы.

Техническая начинка остается без изменений, но как увеличение массы сказывается на динамических характеристиках седана, неизвестно. Напомним, что под капотом G90 стоит битурбомотор V6 объемом 3.5 литра с двумя турбокомпрессорами. На обычном седане этот двигатель выдает 380 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
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