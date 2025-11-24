Genesis представил концептуальный суперкар Magma GT

Это будущий конкурент Corvette, McLaren и других спорткаров со среднемоторной компоновкой

Magma GT по дизайну напоминает купе McLaren. Ярко-оранжевый цвет кузова также дополняет сходства. Из отличительных особенностей: фирменная двухэтажная оптика, широкие колесные арки и выпирающий передний сплиттер. Двери открываются по типу «крыла бабочки», что исторически является особенностью британских суперкаров.

Креативный директор Genesis Люк Донкервольке отметил, что концепт создан не только ради демонстрации нового дизайнерского стиля Magma, он также предвосхищает будущий трековый суперкар, который будет участвовать в гонках класса GT. О силовой установке пока информации нет, но предполагается, что автомобиль оснастили двигателем V8.