Genesis GV80 стал роскошнее

Рестайлинговый кроссовер приобрел несколько технологических улучшений и новые варианты оснащения

Под вариантами оснащения мы подразумеваем появление новой версии с раздельными креслами на заднем ряду. Также кроссовер обзавелся новым мультимедийным комплексом и проекционным дисплеем с увеличенной диагональю.

Что касается технической модернизации, то усиленные тормозные механизмы теперь доступны в модификациях с базовыми моторами 2.5 и 3.0. Раньше этот узел был прерогативой старшей версии с мотором V6 объемом 3.5 литра. Производитель также говорит о неких изменениях в моторной гамме, но никакой конкретики не приводит. Напомним, что на российском рынке автомобиль также предлагается с вышеуказанными агрегатами. Базовый мотор 2.5 развивает 249 лошадиных сил. Старший собрат 3.5 в отечественной спецификации может похвастать табуном в 379 коней. Трехлитровый дизель аналогичен по мощности бензиновому мотору 2.5