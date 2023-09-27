Автомобильный портал Motorpage
27 сен 2023

Представлен купеобразный Genesis GV80

Представлен купеобразный Genesis GV80
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Genesis представила новую версию GV80 в кузове кросс-купе. Автомобиль будет продаваться в США

Презентация нового GV80 приурочена к обновлению всей линейки кроссоверов семейства. Версия со стандартным кузовом также будет доступна для покупки в США. Ключевое отличие версии GV80 Coupe - это более покатая крыша с раздвоенным спойлером над дверью багажника. Безусловно объем багажного пространства станет меньше. У такого кроссовера также будет иная светодиодная задняя оптика. В целом, по сравнению с актуальным поколением GV80, автомобиль получил другую решетку радиатора и более выразительную пластику кузова. В салоне устанавливается 27-дюймовая цифровая панель, осуществляющая функцию «приборки» и мультимедийной системы. Передние сидения получили развитую боковую поддержку.

Под капотом стандартной версии - бензиновый турбомотор объемом 2,5 л. Мощность - 304 л.с. и 422 Нм крутящего момента. В более дорогих версиях - турбомотор объемом 3,5 л. Мощность - 380 л.с. и 530 Нм. Исключительно для GV80 Coupe положен модифицированный 3.5-литровый мотор, мощность которого увеличена до 415 л.с. и 549 Нм.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Genesis GV80 (2024)

Представлен купеобразный Genesis GV80

27 сентября 2023
Genesis G70 (2022)

Genesis G70 скоро уйдет в отставку

03 августа 2023

Genesis работает над конкурентом «Гелендвагена»

05 апреля 2023
Genesis GV80 Coupe Concept (2023)

Genesis представил огромный купе-кроссовер

04 апреля 2023
Genesis GV80

Genesis GV80 стал роскошнее

31 августа 2021
Genesis GV80

В Подмосковье представили Genesis GV80 для России

13 августа 2020

 Новости Genesis GV80

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx
Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 3 3