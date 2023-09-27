Представлен купеобразный Genesis GV80

Корейская компания Genesis представила новую версию GV80 в кузове кросс-купе. Автомобиль будет продаваться в США

Презентация нового GV80 приурочена к обновлению всей линейки кроссоверов семейства. Версия со стандартным кузовом также будет доступна для покупки в США. Ключевое отличие версии GV80 Coupe - это более покатая крыша с раздвоенным спойлером над дверью багажника. Безусловно объем багажного пространства станет меньше. У такого кроссовера также будет иная светодиодная задняя оптика. В целом, по сравнению с актуальным поколением GV80, автомобиль получил другую решетку радиатора и более выразительную пластику кузова. В салоне устанавливается 27-дюймовая цифровая панель, осуществляющая функцию «приборки» и мультимедийной системы. Передние сидения получили развитую боковую поддержку.

Под капотом стандартной версии - бензиновый турбомотор объемом 2,5 л. Мощность - 304 л.с. и 422 Нм крутящего момента. В более дорогих версиях - турбомотор объемом 3,5 л. Мощность - 380 л.с. и 530 Нм. Исключительно для GV80 Coupe положен модифицированный 3.5-литровый мотор, мощность которого увеличена до 415 л.с. и 549 Нм.