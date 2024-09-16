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16 сен 2024

Genesis намерена участвовать в гонках на выносливость

Genesis намерена участвовать в гонках на выносливость
Автор фото: фирма-производитель

Команда от корейской марки Genesis примет участие в высшей категории гонок на выносливость “24 часа Ле-Мана” и американском чемпионате IMSA “24 часа Дейтоны”

Заявление о соответствующих планах было сделано подразделением Hyundai Motorsport, также занимающимся раллийной карьерой корейского бренда. На данный момент пока не ясно, какой сезон станет дебютным для команды, но предполагается, что это произойдет не раньше 2026 года.

Команда из Genesis примет участие в классе гибридных болидов LMDh. Автомобиль, вероятно, уже находится в разработке. Отмечается, что шасси выполнят в Oreca (одной из четырех лицензированных фирм для LMDh), а силовая установка будет сделана Hyundai самостоятельно.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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