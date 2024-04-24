В Китае запустили продажи доработанного Haval Raptor

И года не прошло с начала продаж гибридного кроссовера Raptor (на родине - Menglong), как компания Haval решила вывести на рынок доработанную версию

Пробежимся по ключевым изменениям. Все комплектации, кроме начальной получили повышенные внедорожные характеристики. Дорожный просвет увеличился с 200 мм. до 221 мм. Глубина преодолеваемого брода - 580 мм. Углы въезда и съезда составляют 25 и 32 градуса соответственно. А продольный угол наклона оси увеличился с 19 до 20,1 градуса. Кроме того, автомобилю теперь доступны колеса размерностью 225/60 R19 (стандартные) и 265/60 R18 (опциональные). В соответствии с увеличенным клиренсом автомобиль вытянулся в высоту до 1950 мм, но при этом прибавил и в ширину до 1843 мм.

Силовая установка осталась прежней, но отмечается, что она была перенастроена. Haval Raptor - это подключаемый гибрид с 1,5-литровым турбомотором мощностью 167 л.с. и двумя электродвигателями на 95 л.с. (спереди) и 204 л.с. (сзади). В зависимости от комплектации емкость аккумулятора составит 19,09 кВт*ч или 27,54 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 102 и 145 км соответственно (по циклу NEDC). В гибридном режиме автомобиль сможет проехать свыше 1000 км. Заявленный разгон до “сотни” - 6 с. Привод исключительно полный.