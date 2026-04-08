8 апр 2026

Haval готовит к дебюту большой кроссовер

Компания Great Wall Motor раскрыла внешность нового флагманского внедорожника Haval HX, который станет самым крупным SUV в линейке бренда. Пока модель известна под заводским индексом HX, однако официальное название будет объявлено уже в ближайшие дни

Новинка представляет собой полноразмерный кроссовер с трехрядным салоном. Автомобиль получил квадратный дизайн кузова, массивные бампера, широкие колесные арки и классические дверные ручки – элемент, который редко встретишь сейчас на китайских автомобилях. Кроме этого, можно заметить двухъярусную светодиодную оптику, запасное колесо на багажной двери, рейлинги и лидар на крыше. Предварительно известно, что длина модели превысит 5 м.

Haval HX построен на модульной платформе GWM One, которая поддерживает несколько типов силовых установок, включая бензиновые, гибридные и электрические. Представленный прототип оснащен гибридной системой Hi4-Z с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. и двумя электродвигателями на 408 л.с.

Haval Raptor Plus

Haval готовит удлиненную версию Raptor с тремя рядами сидений

09 февраля 2026
Haval H9

Haval слегка обновил H9 для российского рынка

02 февраля 2026
Haval H7

Haval готовит для российского рынка обновленный H7

30 января 2026
Haval H9 Cross Country Edition

Дизельный Haval H9 получил версию с запасом хода 1400 километров

16 декабря 2025
Haval H6L

Haval представил новый кроссовер H6L. Модель может официально появится в России

27 октября 2025

Haval готовит новую версию кроссовера Dargo, но уже с другим названием

26 августа 2025

Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят
Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"

