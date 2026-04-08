Haval готовит к дебюту большой кроссовер

Компания Great Wall Motor раскрыла внешность нового флагманского внедорожника Haval HX, который станет самым крупным SUV в линейке бренда. Пока модель известна под заводским индексом HX, однако официальное название будет объявлено уже в ближайшие дни

Новинка представляет собой полноразмерный кроссовер с трехрядным салоном. Автомобиль получил квадратный дизайн кузова, массивные бампера, широкие колесные арки и классические дверные ручки – элемент, который редко встретишь сейчас на китайских автомобилях. Кроме этого, можно заметить двухъярусную светодиодную оптику, запасное колесо на багажной двери, рейлинги и лидар на крыше. Предварительно известно, что длина модели превысит 5 м.

Haval HX построен на модульной платформе GWM One, которая поддерживает несколько типов силовых установок, включая бензиновые, гибридные и электрические. Представленный прототип оснащен гибридной системой Hi4-Z с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. и двумя электродвигателями на 408 л.с.