9 фев 2026

Haval готовит удлиненную версию Raptor с тремя рядами сидений

Автор фото: Минпромторг КНР

Модельный ряд марки Haval на родине пополнится новой версией Raptor V7 Plus. Информация об оснащении и технических характеристиках появилась в базе данных местного Минпромторга

Версия V7 Plus в плане дизайна выделяется решеткой радиатора с массивной серебристой вставкой и иной светотехникой. Но главная особенность новинки кроется в ее габаритах. Длина кузова выросла до 4912 мм, а колесной базы – до 2850 мм. Благодаря этому в салоне появился двухместный диван на третьем ряду (всего V7 Plus рассчитан на 7 пассажиров). Кроме этого, кроссовер получит новый трехспицевый руль, а также более крупные экраны мультимедийной системы и приборной панели.

Haval Raptor V7 Plus сохранит гибридную силовую установку Hi4 с 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность – 443 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Привод – полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

