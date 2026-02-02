Автомобильный портал Motorpage
2 фев 2026

Haval слегка обновил H9 для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Модель получила ряд точечных изменений в оснащении. При этом обновление затронуло только бензиновую версию, а дизельный внедорожник остался за бортом

Узнать обновленный Haval H9 можно по серой решетке радиатора и черному пластиковому обвесу. В палитре цветов кузова также новый серый оттенок. Основные изменения сосредоточены в салоне. Модели русифицировали информационно-развлекательную систему, и теперь здесь есть сервисы Яндекс Авто, включая навигацию, музыку, аудиокниги и т.д. Обновления будут происходить «по воздуху». Отдельного внимания заслуживает доработанный голосовой ассистент GWM. Теперь он способен распознавать более 800 голосовых команд и управлять примерно 150 функциями автомобиля, при этом точность распознавания повышена за счет интеллектуального шумоподавления.

Haval H9 по-прежнему оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный. Примечательно, что обновление не заявлено для дизельной модификации с 2,4-литровым агрегатом на 184 л.с.

