Марка Hongqi сделала беспилотный микроавтобус

Стало известно, что китайская компания Hongqi, автомобили которой официально представлены на российском рынке, сделала беспилотный микроавтобус. Один из уже готовых к эксплуатации экземпляров заметили на китайских дорогах

На самом деле, опыт создания автобусов у марки Hongqi имеется. В модельном ряду компании есть небольшой пассажирский автобус Guoyue, способный вместить до 23 человек. К слову, его предшественник Hongqi CA630 был сделан на базе советского автобуса «Юность», которые собирали на заводе ЗИЛ.

Новый микроавтобус от Hongqi, судя по изображениям, может разместить внутри примерно до 10 человек. Также есть и несколько посадочных мест. Дизайн выполнен в стилистике актуальных моделей компании. Однако больше всего вопросов возникает к работе автопилота, о котором пока мало, что известно. В Китае сейчас идет тренд на развитие беспилотных средств передвижения, а системы автопилота стремительно развиваются. Но все же, многие китайские водители жалуются, что из-за иногда непредсказуемой работы беспилотников могут возникнуть пробки или даже аварийные ситуации.