В Китае готовятся к обновлению седана Hongqi H9

Китайская компания Hongqi готовит рестайлинг седана H9. В интернете появились первые изображения автомобиля без камуфляжа

На фотографиях можно заметить, что новый H9 получит иной рисунок диодных фар, более спортивные бампера и слегка подретушированную решетку радиатора, нижние края которой обрамляются светодиодной полосой. Интерьер также претерпит ряд изменений. Теперь блоки цифровых экранов не встроены в переднюю панель, а возвышаются над ней. Также можно заметить, что автомобиль лишился шайб управления климат-контролем, вместо них будет ряд, вероятно, сенсорных кнопок.

Ожидается, что рестайлинговый Hongqi H9 опционально получит систему полного привода. Сейчас седан предложен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 252 л.с. или с 3,0-литровым турбо V6 мощностью 283 л.с. Привод исключительно задний. Оба мотора сочетаются с 48-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.