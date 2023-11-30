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30 ноя 2023

В России стартовали продажи минивэна Hongqi HQ9

В России стартовали продажи минивэна Hongqi HQ9
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Hongqi вывела на российский рынок новый гибридный минивэн бизнес-класса HQ9. Цены начинаются от 7 890 000 рублей

Продажи Hongqi HQ9 на родине начались в сентябре этого года. Дизайн автомобиля выполнен в фирменном стиле с крупной решеткой радиатора, состоящей из ряда хромированных вертикальных элементов, а также Г-образной светодиодной оптикой. По размерам Hongqi HQ9 чуть меньше знакомого в России Voyah Dream: 5222/2005/1935 мм., при колесной базе в 3200 мм.

Салон имеет 7-местную компоновку, со вторым рядом в виде двух отдельных сидений. На передней панели устанавливается вертикальный тачскрин мультимедийной системы. Сразу под ним расположился блок селектора КПП и ряд “горячих” кнопок.  В отделке используются качественная экокожа, пластик и декоративные вставки из орехового шпона. Добавляет атмосферы панорамная крыша с люком размером 1090 на 890 мм.

Hongqi HQ9 оснащается мягкогибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового бензинового турбомотора в связке с 48-вольтовым электрогенератором. Суммарная мощность - 248 л.с. Крутящий момент - 380 Нм. Максимальная скорость - 200 км/ч. Заявленный разгон до “сотни” - 9,5 с. Средний расход - 8,8 л. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом. Привод исключительно передний.
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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