Для первой демонстрации возможностей «Валькирии» Aston Martin мы выбрали гоночную трассу в Бахрейне, где проходил очередной этап Гран при чемпионата «Формулы-1». Ведь этот гиперкар преподносят не иначе как формульный болид, на котором можно ездить по обычным дорогам

«Лет через 20 люди будут оглядываться на этот автомобиль и говорить, что его построили безумцы. Вот почему Valkyrie так прекрасна – потому что мы, черт возьми, взяли и построили ее!» – директор по дизайну Aston Martin Майлз Нюрнбергер был эмоционален, что неудивительно. Этот карбоновый монстр, разрешенный для гражданской эксплуатации, дорого обошелся компании. Но результат того стоил.

6,5 литровый V12, развивающий головокружительные 11?100 об/мин, в сочетании с гибридной системой от Rimac выдает невероятные 1139 л.с. Но при этом Aston Martin Valkyrie можно запросто заехать в «МакАвто» – здесь есть лифт подвески для проезда «лежачих полицейских»!

Сесть в каплевидную кабину этого Aston Martin – все равно что попасть в лунный модуль. И это не просто красивое сравнение: стеклоочиститель для изогнутого стекла гиперкара разработан фирмой, работавшей над космическим шаттлом. Еще Valkyrie – первый дорожный автомобиль с напечатанными на 3D-принтере деталями в фарах, а каждое его колесо из магниевого сплава весит меньше, чем шина.

Карбоновый экстерьер Valkyrie отличается удивительной аэродинамической формой. Питающие зад­ний диффузор воздуховоды, созданные гуру «Формулы-1» Эдрианом Ньюи (когда Aston Martin и Red Bull еще были друзьями), в некоторых местах настолько велики, что пара взрослых может легко протиснуться внутрь. Однако это не показушные навороты. Благодаря им результирующая прижимная сила на скорос­ти 150 км/ч достигает 1100 кг – именно она должна держать меня в контакте с бахрейнским асфальтом.

Заняв полулежачее положение и надежно пристегнувшись гоночными ремнями, я внимательно слушаю инструктора, который объясняет, как пользоваться рулем. Да, вы не ослышались, руль здесь сделан в стиле болида «Формулы-1», где по центру расположен экран, а вокруг раскинут ворох кнопок, включая кнопку запуска двигателя и кнопку с надписью KERS, которая активирует маховик системы кинетической рекуперации энергии. При этом на торпедо, кроме двух экранов камер заднего вида и центрального дисплея «навигации», смотреть не на что.

К моему удивлению, из гаража машина выехала абсолютно бесшумно, исключительно за счет электрической тяги. А могучий V12 за моей головой завелся только тогда, когда я нажал правый подрулевой «лепесток» и включил вторую передачу. Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо рассчитывали, что их новый гоночный болид Aston Martin AMR23 подойдет к первому повороту в Бахрейне со скоростью более 320 км/ч. Дисп­лей на руле показывает мне 300 км/ч. Кажется, я еду почти так же быстро, только в моей машине, помимо перепуганного пассажира и съеденного на обед бургера, есть еще и кондиционер. И я даже могу слушать свой любимый рок, используя сделанные на заказ наушники-беруши от Aston Martin, которые гораздо легче автомобильных динамиков.

Здесь нет кнопки «Драйв» – переключение 7 ступенчатой секвентальной коробки передач с одинарным автоматическим сцеплением осуществляется с помощью подрулевых «лепестков». И каждый переход на пониженную передачу в режиме Track, самом сумасшедшем из трех настроек Valkyrie, сопровождается пронзительным «формульным» воем мотора.

Купе чертовски быстрое, но в отличие от болидов «Формулы-1», на которых я ездил, Valkyrie удивительно легка в управлении. Обеспечивающая идеальное распределение веса среднемоторная компоновка и невероятная прижимная сила удерживают купе в любых ситуациях. Даже в крутых поворотах шины Michelin Pilot Cups не визжат, хотя я знаю, что еду на сумасшедшей скорости. Трек Бахрейна известен тем, что является одним из самых требовательных к тормозам. Оснащенный углеродно-керамическими дисками (420 мм спереди, 385 – сзади), Aston Martin внушает уверенность даже на трехзначных скоростях.

Подвеска Valkyrie, вдохновленная формульными болидами, включает в себя активные амортизаторы и приводы регулировки высоты кузова. Я до сих пор удивляюсь, что ни разу не чиркнул днищем, несмотря на то что дорожный просвет здесь всего 68 мм. Управляемость феноменальная. Тем не менее больше всего поражает именно мощь купе – неистовая сила, толкающая его вперед на выходе из поворота.

Тест-драйв пролетел как одно мгновение. Вернувшись на пит-лейн, я вылезаю из кокпита, словно вернувшийся на Землю астронавт. Первый гиперкар Aston Martin оказался превосходным во всех отношениях. Возможно, я прикоснулся к новой легенде, о которой через 20 лет будут говорить так же, как сейчас говорят о McLaren F1.