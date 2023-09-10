Автомобильный портал Motorpage
Двенадцать пишем, восемь в уме

Aston Martin DB12 (2024) вид сбоку
Размерность колесных дисков увеличилась на дюйм, но неподрессоренная масса стала меньше
Aston Martin DB12 (2024) салон
Внутри Aston Martin DB12 изменился кардинально: можно забыть о древнем медиацентре и неудобных кнопках АКП
Aston Martin DB12 (2024) приборная панельAston Martin DB12 (2024) креслаAston Martin DB12 (2024) воздухозаборник
Aston Martin DB12 (2024) капот
Большая решетка радиатора и вентиляционные прорези в капоте обеспечивают дополнительный приток воздуха для турбины
Aston Martin DB12 (2024) вид сверху
Кузов стал жестче, что положительно сказалось на управляемости большого купе Aston Martin

Если вы поклонник больших двигателей внутреннего сгорания и не любите электромобили, у Aston Martin есть для вас хорошие и плохие новости

Начнем с хорошего. С одной стороны, Aston Martin не только не использует электрические технологии в своих автомобилях, но пока избегает даже их гибридизации. С другой стороны, дьявол даунсайзинга, призванного снизить вредные выбросы, добрался и до него. Так, надпись DB12 на «корме» новинки уже не указывает на количество цилиндров под капотом: 5,2-литровый твин-турбо V12 заменен полностью переработанным 4,0-литровым V8 от AMG. Гигантская решетка радиатора и вентилируемый капот позволяют ему «глубже дышать», чтобы выдавать до 671 л.с. при 6000 об/мин. Крутящий момент ограничен возможностями коробкой передач и составляет 800 Нм в диапазоне от 2750 до 6000 об/мин.

Однако конструкторы уделили внимание не только мотору. Жесткость кузова на кручение выросла на 7% благодаря переработанному днищу и поперечной распорке в моторном отсеке между стойками амортизаторов: здесь дополнительное усиление помогает повысить точность управления и чувствительность руля. Размер колес увеличен с 20 до 21 дюйма, но неподрессоренная масса при этом уменьшилась на восемь килограммов, а еще 27 кг можно сэкономить, выбрав карбоно-керамические тормозные диски вместо стандартных стальных.

Электронная блокировка дифференциала впервые входит в стандартную комплектацию DB и значительно ускоряет его работу. А более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости дают лучший «держак» при прохождении поворотов. Важно также отметить, что устаревший интерьер DB отправился на свалку истории. В частности, исчезли кнопки переключения передач и ужасная информационно-развлекательная система. Вместо них мы получили современный медиа­центр и аккуратный рычаг переключения передач в стиле Porsche 911.

Мы вернемся к новому интерьеру чуть позже, но сначала давайте сосредоточимся на наших ощущениях от вождения.

Восьмицилиндровый турбомотор отлично тянет во всем диапазоне оборотов, а 8-ступенчатая автоматическая коробка передач работает плавно даже при резких ускорениях. Когда наступаешь на педаль газа, кажется, что заявленные производителем 3,6 с до сотни даны с запасом: машина воспринимается куда динамичнее. При этом комбинация шин Michelin Pilot Sport 5S, новых адаптивных амортизаторов с широким диапазоном регулировок и более продвинутых электронных помощников позволяет держать свирепую машину в узде, даже если под колесами мокрый асфальт.

Несовершенства дорожного покрытия хорошо сглаживаются подвеской, а из-за щедрого слоя шумоизоляции шум ветра и рев двигателя не становятся слишком утомительными в дальней дороге. Поворот рифленой ручки выбора режима вождения из положения GT в Sport заметно меняет характер автомобиля. Руль становится более острым, автомат с меньшей нерешительностью переключается на пониженные передачи, а V8 становится более голосистым. В режиме Sport+ мотор звучит уже в полную силу, но настройки подвески становятся чересчур жесткими для обычных дорог. «Индивидуальный» режим вождения позволяет решить эту проблему: здесь можно задать «злые» настройки двигателя и коробки передач, не превращая машину в карт. В режиме Wet во всей красе раскрывается новая система ESC, контролирующая момент инерции по шести осям для более эффективного прогнозирования и управления проскальзыванием колес без излишней навязчивости.

Серия шпилек позволила оценить предсказуемость сноса передней оси и заноса – задней. Благодаря грамотно настроенному шасси, небольшим кренам кузова и оптимальному балансу распределения массы между осями DB12 отлично справляется с извилистой дорогой и восхитительно управляем, если вы решите выключить ESC и повеселиться.

А если ходовые качества DB12 вас не удивят, вы точно должны поразиться внутренней трансформации модели. В Aston Martin разумно сохранили физические элементы управления климат-контролем, громкостью аудиосистемы и другими ключевыми функциями, поэтому низкое расположение 10,25-дюймового экрана медиацентра не слишком напрягает. Цифровая приборная панель четкая, с широкими возможностями настройки, и прекрасно считывается на ходу. Отклики сенсорного экрана медиацентра быстрые, меню не слишком заморочено, да и графика смотрится достаточно «престижно». Учитывая, что система работает под управлением собственного программного обеспечения Aston Martin, получилось неплохо.

В отделке салона щедро используются дорогие материалы. Их не пожалели даже для двух небольших задних сидений, которые будут использоваться в основном для перевозки сумок, ведь объем багажника здесь составляет всего 262 л.

В целом Aston Martin DB12 больше не кажется порталом в «нулевые», а является достойным конкурентом Bentley Continental GT. При этом он доставит куда больше удовольствия от вождения вне зависимости от того, едете вы на работу по городским магистралям или мчите на отдых по горным серпантинам. Конечно, кому-то будет не хватать настоящего V12, но давайте честно признаем: вы этого никогда не почувствуете, пока не заглянете под капот. 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Aston Martin DB12 (2024) Двенадцать пишем, восемь в уме
10 сентября 2023

"Двенадцать пишем, восемь в уме"
Aston Martin Valkyrie (2022) создали безумцы
13 мая 2023

"Aston Martin Valkyrie создали безумцы"
20 марта 2014

"Цифры срывают крышу: 5 самых дорогих кабриолетов"
13 июля 2008

"Легенда “Aston Martin”"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Aston Martin DB11 - aston martin db11 2017 вид спереди. без права на убийство
Тест драйв
25 ноября 2016

Aston Martin DB11
"Без права на убийство"
Aston Martin Vanquish - aston martin vanquish 2013 вид спереди
Тест драйв
01 февраля 2013

Aston Martin Vanquish
"Бонду и не снилось"
Aston Martin Rapide
Тест драйв
05 октября 2010

Aston Martin Rapide
"На четверых.. (Rapide V12)"
Aston Martin V8 Vantage
Тест драйв
01 марта 2008

Aston Martin V8 Vantage
"Дополнительное преимущество (V8 Vantage 4.8)"
Aston Martin V8 Vantage
Тест драйв
13 октября 2007

Aston Martin V8 Vantage
"Прикоснуться к легенде (V8 Vantage 4.3)"

Интересные новости по теме

Новость про Aston Martin - Aston Martin DB12 Volante (2024)

Представлен Aston Martin DB12 Volante

Британская компания Aston Martin представила вариацию DB12 кабриолет под названием Volante 15 августа 2023 0
Новость про Aston Martin - Aston Martin Valor

Aston Martin представил новый суперкар

В честь своего 110-летия британский производитель Aston Martin выпустит ограниченную серию нового суперкара Valour в количестве 110 экземпляров 12 июля 2023 0
Новость про Aston Martin - В спорткарах Aston Martin появятся китайские кресла

В спорткарах Aston Martin появятся китайские кресла

Руководство концерна, производящего премиальные спорткары, решило пойти на необычный шаг – позаимствовать некоторые детали у китайского автопроизводителя 29 июня 2023 0
Новость про Aston Martin - Aston Martin DB12 (2024)

Представлен Aston Martin DB12

Компания Aston Martin рассекретила новое купе с индексом DB12. На удивление новый флагман мало чем отличается от своего предшественника 25 мая 2023 0
Honda и Aston Martin договорились о сотрудничестве в гонках

Honda и Aston Martin договорились о сотрудничестве в гонках

Японский концерн планирует поставлять двигатели и другие запчасти для болидов Aston Martin, который выводит свою заводскую команду на гонки 24 мая 2023 0
Новость про Aston Martin - Aston Martin представил салон своей таинственной новинки

Aston Martin представил салон своей таинственной новинки

24 мая для всех фанатов Aston Martin будет значимый день – компания покажет свою новинку – идеологического наследника флагманского DB11 15 мая 2023 0
Новость про Aston Martin - Aston Martin готовится выпустить восемь новинок

Aston Martin готовится выпустить восемь новинок

Похоже, что компания собирается сделать огромный рывок, так как все восемь моделей будут выпущены в ближайшие два года 12 мая 2023 0
Новость про Aston Martin - Aston Martin выпустил уникальный виски

Aston Martin выпустил уникальный виски

Алкогольные напитки - это важная часть аксессуаров у премиальных автомобильных марок. Неважно, Jaguar, Bentley, Ferrari – все они в свое время выпускали вина, или шампанское 11 мая 2023 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 1 6 9