Если вы поклонник больших двигателей внутреннего сгорания и не любите электромобили, у Aston Martin есть для вас хорошие и плохие новости

Начнем с хорошего. С одной стороны, Aston Martin не только не использует электрические технологии в своих автомобилях, но пока избегает даже их гибридизации. С другой стороны, дьявол даунсайзинга, призванного снизить вредные выбросы, добрался и до него. Так, надпись DB12 на «корме» новинки уже не указывает на количество цилиндров под капотом: 5,2-литровый твин-турбо V12 заменен полностью переработанным 4,0-литровым V8 от AMG. Гигантская решетка радиатора и вентилируемый капот позволяют ему «глубже дышать», чтобы выдавать до 671 л.с. при 6000 об/мин. Крутящий момент ограничен возможностями коробкой передач и составляет 800 Нм в диапазоне от 2750 до 6000 об/мин.

Однако конструкторы уделили внимание не только мотору. Жесткость кузова на кручение выросла на 7% благодаря переработанному днищу и поперечной распорке в моторном отсеке между стойками амортизаторов: здесь дополнительное усиление помогает повысить точность управления и чувствительность руля. Размер колес увеличен с 20 до 21 дюйма, но неподрессоренная масса при этом уменьшилась на восемь килограммов, а еще 27 кг можно сэкономить, выбрав карбоно-керамические тормозные диски вместо стандартных стальных.

Электронная блокировка дифференциала впервые входит в стандартную комплектацию DB и значительно ускоряет его работу. А более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости дают лучший «держак» при прохождении поворотов. Важно также отметить, что устаревший интерьер DB отправился на свалку истории. В частности, исчезли кнопки переключения передач и ужасная информационно-развлекательная система. Вместо них мы получили современный медиа­центр и аккуратный рычаг переключения передач в стиле Porsche 911.

Мы вернемся к новому интерьеру чуть позже, но сначала давайте сосредоточимся на наших ощущениях от вождения.

Восьмицилиндровый турбомотор отлично тянет во всем диапазоне оборотов, а 8-ступенчатая автоматическая коробка передач работает плавно даже при резких ускорениях. Когда наступаешь на педаль газа, кажется, что заявленные производителем 3,6 с до сотни даны с запасом: машина воспринимается куда динамичнее. При этом комбинация шин Michelin Pilot Sport 5S, новых адаптивных амортизаторов с широким диапазоном регулировок и более продвинутых электронных помощников позволяет держать свирепую машину в узде, даже если под колесами мокрый асфальт.

Несовершенства дорожного покрытия хорошо сглаживаются подвеской, а из-за щедрого слоя шумоизоляции шум ветра и рев двигателя не становятся слишком утомительными в дальней дороге. Поворот рифленой ручки выбора режима вождения из положения GT в Sport заметно меняет характер автомобиля. Руль становится более острым, автомат с меньшей нерешительностью переключается на пониженные передачи, а V8 становится более голосистым. В режиме Sport+ мотор звучит уже в полную силу, но настройки подвески становятся чересчур жесткими для обычных дорог. «Индивидуальный» режим вождения позволяет решить эту проблему: здесь можно задать «злые» настройки двигателя и коробки передач, не превращая машину в карт. В режиме Wet во всей красе раскрывается новая система ESC, контролирующая момент инерции по шести осям для более эффективного прогнозирования и управления проскальзыванием колес без излишней навязчивости.

Серия шпилек позволила оценить предсказуемость сноса передней оси и заноса – задней. Благодаря грамотно настроенному шасси, небольшим кренам кузова и оптимальному балансу распределения массы между осями DB12 отлично справляется с извилистой дорогой и восхитительно управляем, если вы решите выключить ESC и повеселиться.

А если ходовые качества DB12 вас не удивят, вы точно должны поразиться внутренней трансформации модели. В Aston Martin разумно сохранили физические элементы управления климат-контролем, громкостью аудиосистемы и другими ключевыми функциями, поэтому низкое расположение 10,25-дюймового экрана медиацентра не слишком напрягает. Цифровая приборная панель четкая, с широкими возможностями настройки, и прекрасно считывается на ходу. Отклики сенсорного экрана медиацентра быстрые, меню не слишком заморочено, да и графика смотрится достаточно «престижно». Учитывая, что система работает под управлением собственного программного обеспечения Aston Martin, получилось неплохо.

В отделке салона щедро используются дорогие материалы. Их не пожалели даже для двух небольших задних сидений, которые будут использоваться в основном для перевозки сумок, ведь объем багажника здесь составляет всего 262 л.

В целом Aston Martin DB12 больше не кажется порталом в «нулевые», а является достойным конкурентом Bentley Continental GT. При этом он доставит куда больше удовольствия от вождения вне зависимости от того, едете вы на работу по городским магистралям или мчите на отдых по горным серпантинам. Конечно, кому-то будет не хватать настоящего V12, но давайте честно признаем: вы этого никогда не почувствуете, пока не заглянете под капот.