Aston Martin продает свою долю в команде F1

Британская компания Aston Martin пересмотрела финансовые прогнозы на этот год. Чтобы выйти “в ноль”, автопроизводитель принял решение продать свою долю в команде Формулы-1

Как стало известно, Aston Martin официально заявил о продаже 4,6% доли в своей гоночной команде за 146 миллионов долларов. Покупатель не раскрывается. Полученные средства направят на поддержание операционной деятельности автопроизводителя. Ожидается, что дополнительное вливание капитала вкупе с выручкой от сделки позволит Aston Martin работать без перебоев как минимум до конца года. Несмотря на продажу, название команды Aston Martin Aramco Formula One Team сохранится благодаря долгосрочному соглашению. Команда ранее выступала под названиями Racing Point и Force India.

Кроме этого, по мнению экспертов, компания может рассмотреть возможность делистинга и перехода в частную собственность, чтобы сократить административные расходы и упростить структуру управления. Напомним, что Aston Martin вышел на биржу в 2018 году с ценой 19 фунтов за акцию. На тот момент капитализация компании составляла 5,76 млрд долларов. В 2025 году акции оцениваются всего в 0,71 фунтов, а общая рыночная стоимость составляет 1,01 млрд долларов.