В разгар летнего сезона во всем мире растет спрос на кабриолеты. Проанализировав рынок, «Автопанорама» предлагает вашему вниманию пять новинок, представленных в верхнем ценовом сегменте

Bugatti Mistral W16 Mistral La Perle Rare

В сегменте шикарных открытых автомобилей сегодня, пожалуй, как ни в каком другом, зашкаливает спрос на эксклюзивность. Взять хотя бы среднемоторный гиперкар-родстер Bugatti Mistral. Когда эту фантастическую машину впервые продемонстрировали в августе 2022 года, казалось, что ничего более уникального мир не видел и не увидит. Судите сами — автомобиль, разработанный на базе Bugatti Chiron, получил стилистические отсылки к Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid образца 1934 года. От этой винтажной автолегенды модель переняла, скажем, V-образное ветровое стекло, а 8литровый W16 с четырьмя турбинами, развивающий 1600 л.с., ускорял дорогостоящий болид до сотни всего за 2,4 с. Но готовых платить за шик и эксклюзивность даже на фоне падающего рынка меньше не стало. Чтобы потрафить им, французская марка создала еще более умопомрачительный Mistral — родстер W16 Mistral La Perle Rare, созданный в единственном экземпляре по индивидуальному заказу. Главной особенностью новинки стала уникальная двухцветная окраска, отсылающая к мерцанию жемчуга. Крыши, как и для других Mistral (их общий тираж составляет всего лишь 99 единиц), для этого автоэксклюзива не предусмотрено. Нет ни механизма для демонтажа, ни самого верха. В интерьере использована бело-золотая палитра, на подголовниках и дверях нанесены узоры в виде танцующих слонов. Дверные ручки, спицы руля и шкалы приборов выполнены из полированного алюминия. Под капотом же установлен 8литровый W16 отдачей 1600 л.с. Цены не раскрываются, но очевидно, что «жемчужина» обойдется состоятельным клиентам дороже, чем, условно, говоря, стандартные Mistral за 5 млн евро.

Ferrari Amalfi Spider

На фоне баснословно дорогого открытого «француза» чуть более прозаичным выглядит проект компании Ferrari, представившей в минувшем марте кабриолет Amalfi Spider. Дизайн модели, пришедшей на смену Roma Spider, исполнен в духе кроссовера Purosangue и суперкара 12Cilindri. Акцент сделан на длинном капоте, узкой головной оптике и большом воздухозаборнике в бампере с двухцветным сплиттером. Профиль украшают боковые юбки и эффектные 20дюймовые колесные диски, а «корму» — узкие фонари и массивный диффузор. Мягкая складная крыша, выполненная из пятислойного материала, снабжена электрогидравлическим приводом. Цикл открытия или закрытия занимает 13,5 с и возможен на скорости до 60 км/ч. При этом высокотехнологичный верх обеспечивает практически такой же акустический комфорт в салоне, что и жесткая складная крыша. А поскольку толщина крыши составляет всего 220 мм, удалось сохранить приличный объем багажного отделения. С поднятым верхом он составляет 255 л, со сложенным — 172 л. Для оформления крыши можно выбрать один из пяти цветов и один из двух узоров плетения ткани. За подголовниками задних сидений спрятан ветрозащитный экран, который можно выдвинуть нажатием кнопки. Посадочная формула, к слову, обозначена как 2+. Иными словами, второй ряд сидений здесь, считай, для проформы. Места на «галерке» хватит разве что для детей, собачки или небольших сумок для гольфа. Бензиновый 3,9литровый V8 позаимствован у купе без доработок. С него сняли 640 л.с. — на 20 л.с. больше, чем у прежней двухдверки Roma Spider. Преселективный 8ступенчатый робот передает нешуточные 760 Нм на заднюю ось. Цены пока не обнародованы, но известно, что открытая новинка будет явно дороже купе, за которое в Европе просят от 240 тысяч евро.

Aston Martin Vanquish Volante Wave Edition

Британский автомобиль Aston Martin Vanquish Volante Wave Edition уникален во многих отношениях. Начнем с того, что этот автомобильный шедевр создан в единственным экземпляре подразделением Q by Aston Martin специально для аукциона Зимнего винного фестиваля в Нейплсе (Флорида, США). Презентабельная внешность вдохновлена природой округа Коллиер. Цвет кузова имитирует оттенки воды у местного побережья. На пороги нанесен уникальный волнообразный орнамент. Его дополняют графические акценты Club Sport White на карбоновых элементах и ярко оранжевый цвет тормозных суппортов, вдохновленный буйками. На подголовниках кресел тоже вышиты волнообразные графические элементы. Словом, тема элитарного отдыха на море дизайнерами раскрыта. Технический потенциал новинки столь же незауряден, как и ее стиль. Исполинский V12 развивает здесь 835 л.с., ускоряя автомобиль до 100 км/ч за 3,4 с при «максималке» 344 км/ч. По уверениям британцев, мы имеем дело с самым мощным и быстрым родстером с переднемоторной компоновкой. Мягкая тканевая крыша «моряка», оснащенная K-образным складным механизмом, снабжена мощным звукоизолирующим слоем. Она раскладывается за 14 и складывается за 16 с, в том числе и на скорости до 50 км/ч. В сложенном состоянии тент убирается под кофр Tonneau за сиденьями. Как и купе, родстер оснащен электронно-управляемым дифференциалом и углерод-керамическими тормозами. В качестве опции предложены туристический набор, углепластиковые кресла Performance Seat и титановая выпускная система, которая легче стандартной на 10,5 кг. Цены на эксклюзивную «морскую» новинку превышают 500 тыс. долларов.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet

В 2026 году Porsche обновил 911 Turbo S Cabriolet — одно из самых технологичных исполнений в истории легендарного семейства. Изюминкой модернизированного заднемоторного спорткара стала высокоэффективная бензоэлектрическая силовая установка. Усовершенствованный 3,6литровый «оппозитник» на 640 л.с. дополнен сразу двумя турбокомпрессорами eTurbo. У каждого на валу крыльчатки установлен компактный электромотор, компенсирующий турбояму. Кроме того, тяговый электромотор мощностью 71 л.с. интегрирован в 8ступенчатую роботизированную коробку передач PDK. 400вольтовая тяговая батарея емкостью 1,9 кВт·ч размещена в переднем багажнике, и ее зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Суммарная мощность установки достигает 711 л.с., на разгон до 100 км/ч уходит всего 2,6 с — суперкаровские показатели. Еще одна важная фишка — «умная» подвеска, позволяющая устранять крены, варьируя жесткость амортизаторов и стабилизаторов применительно к каждому колесу. За доплату доступна также функция подъема передней оси на малой скорости для проезда неровностей. Для новинки предусмотрен складывающийся с помощью электропривода тканевый верх. В салоне установлены 18позиционные спортивные сиденья Plus. В некоторых комплектациях доступны пакет Sports Chrono, карбоновый декоративный пакет и аудиосистема Burmester. Цены на такой кабриолет начинаются с 245?000 евро.

MG Cyberster

Наш обзор оказался бы неполным, если б мы обошли стороной единственную открытую модель, некоторое время продававшуюся в России через официального дистрибьютора. Речь об электрическом родстере MG Cyberster, который до недавнего времени можно было приобрести в нашей стране на заказ по цене от 9,5 млн рублей. Увы, на сегодня продажи де-факто прекращены, хотя несколько проданных машин колесят по российским дорогам. Выбранную для нашей страны полноприводную модификацию оснащали мягким складным верхом. Дизайн — дело рук специалистов лондонского филиала концерна SAIC — отсылает к спорткарам MG 1960х годов. Главные фишки экстерьера — изящный обтекаемый кузов и двери-ножницы с электроприводом. Крыша тоже складывается с помощью электроники за 10 с на скорости до 50 км/ч. Разнесенные по осям электроагрегаты развивают совокупно 544 л.с. Тяговая батарея на 77 кВт·ч обеспечивает запас хода до 580 км по циклу CLTC. Разгон до 100 км/ч занимает всего лишь 3,2 с. В стандартную комплектацию входят тормозные механизмы Brembo. Салон, как и кузов, исполнен в ретро-ключе, но без каких-либо жертв IT-начинке. С 10,25дюймовой цифровой приборкой соседствуют два 7дюймовых экрана — медиацентра и блока управления «климатом». Продвинутая медиасистема идет с быстрым процессором Snapdragon 8155. Среди прочего предлагается система MG Pilot, объединяющая «умный» адаптивный «круиз», функции удержания полосы движения и экстренного торможения, а также мониторинга слепых зон.