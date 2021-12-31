С помощью юридического консультанта разбираем неоднозначные ситуации, в которых может оказаться любой автомобилист

Грозит ли наказание водителю, если в аварии пострадал только он сам, а после этого покинул место ДТП?

Аварии, где участвует один автомобиль, пусть и нечасто, но встречаются. Это может быть и опрокидывание машины, и наезд на препятствие. Дейст­вовать в подобных ситуациях нужно, исходя из конкретных обстоя­тельств. Если в ДТП есть пострадавшие, то в соответствии с требования­ми Правил дорожного движения необходимо вызвать скорую помощь и полицию. Если же люди не пострадали, то вызов инспектора ГИБДД необязателен, хотя звонок в полицию все же надо сделать.

Правда, есть и исключения. Так, в пункте 2.6.1 ПДД указано, что участники аварии не обязаны обращаться в полицию, если ДТП можно оформить в рамках Закона об ОСАГО – речь о так называемом Европротоколе. Оформить аварию самостоятельно можно, если отсутствуют разногласия между участниками ДТП, ответственность каждого водителя застрахована, а в аварии участвовали два транспортных средства. При этом не должны пострадать люди. Таким образом, Правила позволяют покинуть место ДТП, если его участниками являются именно два автомобиля.

Что же касается одной машины, то претензий к водителю не будет лишь тогда, когда, кроме самого автомобиля, не пострадало иное имущество. И, разумеется, нет пострадавших людей, раненых или погибших. В случае же, если из-за аварии было повреждено чье-то имущество (автомобиль врезался в столб, отбойник или дерево), покидать место происшествия нельзя. Штраф за оставление места ДТП предусмотрен частью 2 статьи 12.27 КоАП и представляет собой лишение прав на 12–18 месяцев или арест на срок до 15 суток.

Какие последствия ожидают водителя, не вписанного в полис ОСАГО?

Ситуация, когда водитель оказался за рулем машины, в страховой полис ОСАГО которой он не вписан, весьма распространенная. Понятно, что самый простой вариант – внести данного человека в полис, однако в некоторых случаях на это попросту нет времени или возможности.

Если такого водителя остановят сотрудники ДПС, то сумма штрафа составит 500 рублей (часть 1 статьи 12.37 КоАП РФ). В случае же отсутствия полиса ОСАГО в принципе штраф окажется ненамного больше – 800 рублей. Причем эти штрафы можно оплатить со скидкой 50%, если успеть сделать это в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако штраф в такой ситуации – отнюдь не самое страшное. В случае аварии, виновником которой стал водитель, не внесенный в полис, страховая компания, выплатив деньги пострадавшей стороне, впоследствии взыщет эти расходы именно с него. А вот когда водитель в полис не вписан, но является пострадавшим, выплату он получит в любом случае.

В каких случаях можно обгонять тихоходное транспортное средство?

Правила дорожного движения позволяют обгонять тихоходное транспортное средство даже в зоне действия знака «Обгон запрещен». Единственное условие – разметка должна быть прерывистой. При этом тихоходный транспорт обозначается специальным знаком – равносторонним треугольником красного цвета с каймой желтого цвета.

Если же водитель пересекает сплошную линию разметки для обгона тихоходного транспортного средства или обгоняет автомобиль, который едет медленно, но таковым не является, он может быть привлечен к административной ответственности. Причем наказание достаточно серьезное: штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.