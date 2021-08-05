В жизни автомобилиста то и дело возникают ситуации, к которым он может быть не готов. Наш юридический консультант разъясняет, как действовать в таких случаях

Какие документы должны выдать авто­владельцу при сдаче машины в ремонт?

В Гражданском кодексе (ст. 160) указано, что сделка оформляется в виде документа, подписанного лицом или лицами, совершающими сделку.

При этом ст. 434 того же кодекса пре­дусматривает оформление соглашения в любой форме, предусмотренной для совершения подобных сделок, если законом для договоров данного вида (в нашем случае сдачи автомобиля в ремонт) каких-либо обязательных форм не установлено.

На практике, когда владелец передает в сервис автомобиль, необходимо оформить акт приема-передачи. Он составляется в двух экземплярах и подписывается мастером-приемщиком и автовладельцем. Так как единых требований по содержанию этого документа нет, оформляется акт по стандартам техцентра. Как правило, в акте отражается комплектность машины, наличие или отсутствие повреждений и необходимый перечень работ, которые заказывает автовладелец. Один экземпляр остается в сервисе, второй получает владелец. Важно отметить, что без согласия последнего автосервис не имеет права оказывать дополнительные услуги, устанавливать и производить замену деталей, не указанных в акте приема-передачи. В случае необходимости сервисный центр должен согласовать дополнительные работы с заказчиком.

Каков порядок обжалования штрафов, которые оформляются с помощью камер на дорогах?

При фиксации правонарушения техническим средством, работающим в автоматическом режиме (те самые камеры на дорогах), протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия водителя. При этом штраф выписывается именно на собственника машины. Копия постановления должна быть направлена заказным письмом владельцу автомобиля в течение трех дней (ст. 28.6 КоАП РФ).

Если автовладелец не согласен с постановлением, он может обжаловать штраф в течение 10 дней с момента получения копии постановления. Жалоба подается в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту совершения предполагаемого правонарушения. В ней необходимо указать те обстоятельства, которые подтверждают невиновность водителя. К жалобе следует приложить доказательства, подтверждающие необоснованность штрафа. Это могут быть фото- и видеоданные (приобщить можно на электронном носителе) или, например, документальное подтверждение того, что привлекаемый к ответственности человек в определенные время и дату находился в другом месте (командировка, отпуск, больничный лист).

Если во время совершения правонарушения за рулем находился не собственник, а другое лицо, то в жалобе нужно указать данные этого водителя.

Жалобу можно отвезти и вручить непосредственно в ГИБДД либо в суд или отправить почтой. Срок рассмотрения у вышестоящего должностного лица (при направлении жалобы в ГИБДД) составляет 10 суток. Если же она подана в районный суд, то срок рассмотрения больше – два месяца. По результатам рассмотрения жалобы может быть вынесено решение или об отмене штрафа (если доказательства невиновности будут достаточными), или о сохранении постановления в силе.

Можно ли проходить плановое ТО на новом автомобиле со своими запасными частями?

Завод-изготовитель, предоставляя гарантию на машину, устанавливает определенные требования и правила по техническому обслуживанию. Обычно они указываются в договоре купли-продажи или в сервисной книжке. В законе «О защите прав потребителей» (ст. 16) указано, что запрещается включение в договор купли-продажи условий, ущемляющих установленные законом права потребителей, а также запрещается какое бы то ни было навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг).

Таким образом, использование запчастей, приобретенных самостоятельно, не запрещено. Главное, чтобы эти детали соответствовали техническим требованиям завода-изготовителя.