В нашей правовой рубрике мы продолжаем разъяснять читателям, как следует себя вести в различных ситуациях и к чему нужно быть готовым автомобилисту

У меня новая машина, находится на гарантии. Но через полгода после покупки она сломалась, пришлось вызывать эвакуатор. Можно ли потребовать от дилера компенсацию затрат на эвакуа­цию?

Пунктом 7 статьи 18 закона «О защите прав потребителей» установлено, что доставка автомобиля для гарантийного ремонта осуществляется продавцом или уполномоченной организацией. В вашем случае – силами дилера. Если он не организовал доставку неисправного автомобиля в сервисный центр, то вы имеете полное право на компенсацию затрат. А дилер, в свою очередь, обязан возместить ваши расходы, связанные с дос­тавкой неисправной машины. Компенсировать расходы на эвакуатор вам должны в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования. К заявлению о компенсации расходов необходимо приложить документы, подтверждающие стоимость эвакуации.

Планируем поездку к морю на машине с прицепом. Нужно ли покупать полис ОСАГО на прицеп или достаточно вписать информацию о нем в страховку на автомобиль?

Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (статья 4) установлено, что прицепы на легковые автомобили, принадлежащие гражданам, страховать не нужно. Таким образом, при эксплуатации легковой машины покупать отдельную страховку на прицеп, равно как и вносить в полис информацию о его использовании, необходимости нет. Соответственно, если вас остановит инспектор ДПС, то отсутствие отдельного полиса ОСАГО на прицеп, как и отсутствие специальной отметки об использовании автомобиля с прицепом, не является основанием для привлечения к административной ответственности. А если вы попадете в аварию по своей вине, страховая компания будет обязана выплатить пострадавшему необходимую компенсацию. Однако, если машина зарегистрирована на юридическое лицо или у вас грузовое транспортное средство, то при заключении договора страхования необходимо внести в полис ОСАГО информацию об использовании прицепа. В этом случае отсутствие специальной отметки в полисе ОСАГО является основанием для привлечения к административной ответственности за отсутствие страховки прицепа (штраф 800 рублей). Кроме того, после выплаты пострадавшему компенсации страховая компания может предъявить регрессное требование к виновнику.

Собираюсь приобрести подержанный автомобиль в соседнем регионе, и хотелось бы оставить те регистрационные знаки, которые на нем уже установлены. Как это сделать?

К сожалению, никак. До 2020 года такая возможность имелась, однако затем порядок изменился. В новой редакции законодательства разделены понятия «государственный номер» и «регистрационный знак». Первый термин означает уникальный номер транспортного средства, который присваивается в любом российском регионе. А вот знак регистрации – это непосредственно пластинка, размещаемая на штатных местах автомобиля. Его выдают при постановке на учет ТС за владельцем по месту его регистрации. После покупки автомобиля вы можете обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД. Там вам присвоят регистрационный номер в соответствии с вашим родным регионом. А сам регистрационный знак вы можете получить в любой организации, занимающейся их изготовлением. Располагаются они, как правило, возле каждого регистрационного отделения автоинспекции. Если регистрационный номер присвоен, а регистрационных знаков на руках нет, то передвигаться на автомобиле нельзя. Второй вариант – проследовать до своего региона на машине с прежними знаками и зарегистрировать ее уже в своем отделении ГИБДД.