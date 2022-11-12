Наш юридический консультант рассматривает различные правовые ситуации и рекомендует, как следует поступать автомобилистам в тех или иных случаях

Часто при оформлении ДТП инспекторы ДПС не возбуждают административное дело в отношении виновника аварии. Сотрудники ГИБДД ссылаются на отсутствие наказания за определенные нарушения Правил. Но как в таком случае пострадавшему получить компенсацию?

В действующем Кодексе об административных правонарушениях действительно отсутствует наказание за некоторые виды правонарушений. Это, например, невыполнение водителем требований пункта 10.1 Правил. Там говорится, что водитель обязан двигаться со скоростью, позволяющей контролировать дорожную ситуацию с учетом интенсивности движения, видимости, состояния дорожного полотна и транспортного средства. А при возникновении опасности водитель обязан снизить скорость, вплоть до остановки.

То есть нарушение есть, а дело административное инспектор возбудить не может, так как, выражаясь юридическим языком, нет необходимого состава правонарушения. Сюда, к слову, относится и невыполнение требований пункта 8.12 ПДД, где прописана необходимость обеспечения безопасности при движении задним ходом. Поэтому аварии, в которых водитель зазевался и врезался в стоящую в пробке машину, или, сдавая назад на парковке, повредил припаркованный автомобиль, заканчиваются вынесением постановления по делу об административном правонарушении. Инспекторы, конечно, фиксируют нарушение указанных пунктов Правил, но пострадавшим проще не становится.

Верховный суд в одном из своих решений указал, что если водителя нельзя наказать, то и рассуждать о виновности инспектор ДПС не имеет права. В идеаль­ном варианте инспектор должен установить другое нарушение ПДД, за которое можно вынести постановление о штрафе или ином наказании. Вот только не всегда это допустимо.

Но ситуация не патовая, как можно было подумать. Если у каждого из участников есть полис ОСАГО, то при небольших авариях страховые компании выплачивают пострадавшим компенсацию без проблем. Страховщики довольствуются тем самым постановлением об отказе в возбуждении административного дела с указанным там нарушением пункта 10.1 или 8.12 ПДД.

Однако при сильном повреждении автомобиля пострадавший может получить и отказ. Страховые компании в таких случаях ссылаются на отсутствие документа, подтверждающего виновность другого участника аварии.

Здесь без судебного разбирательства уже не обойтись. Пострадавшему придется подавать исковое заявление к страховой компании. А если ремонт машины превышает максимальный лимит в 400 000 рублей, то и водителя-виновника придется привлекать к судебному процессу.

В суде надо будет доказывать, что именно действия другого участника и стали причиной столкновения автомобилей. В качестве доказательств можно использовать тот материал, который сос­тавлялся сотрудниками ДПС, для этого нужно попросить суд истребовать из ГИБДД дело о ДТП. Можно вызвать в суд для дачи показаний второго участника, а также инспектора ДПС, оформлявшего аварию. В сложных случаях понадобится и судебная экспертиза.

Суд, как правило, встает на сторону пострадавшего и признает виновным в аварии водителя, который не выполнил требования тех самых пунктов 10.1 или 8.12 ПДД. В этом случае все судебные расходы и затраты на рассмотрение дела в суде будут взысканы со страховой компании и виновника столкновения (это при условии, когда ущерб превышает 400?000 рублей). Ну и, конечно, суд обяжет компенсировать пострадавшему полученный ущерб.

Помимо этого, суд может присудить пострадавшему еще и компенсацию морального вреда, а также взыскать со страховой компании, например неустойку и штраф.

Так что, несмотря на кажущуюся несбыточность получения компенсации по таким авариям, добиться выплаты все же можно.

