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Как поступить с наследством?

Наш юридический консультант рассматривает различные правовые ситуации и рекомендует, как автомобилистам следует поступать в тех или иных случаях

В последнее время многие устанавливают на машины квад­ратные регистрационные знаки. Насколько это законно?

В 2020 году начал действовать ГОСТ Р 50577 2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». Стандарт пришел на смену прежнему ГОСТ Р 50577 93. Согласно этому документу, введены новые номера для автомобилей, имеющих нестандартное место крепления, — как раз под те самые квадратные планки.

Но следует отметить, что, во-первых, квадратные номера предназначены для транспортных средств, имеющих нестандартное место для их крепления. Это, например, автомобили из Японии или иных стран, где используются квадратные номера. А во-вторых, крепление квадратного регистрационного знака допускается исключительно на задней части кузова, что прямо прописано в ГОСТе. Спереди можно устанавливать только обычные регистрацион­ные знаки. Если же квадратный номер закрепить на передней части, водителя могут наказать за управление автомобилем с нарушением правил установки регистрационных знаков. Это или преду­преждение, или штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).

Причем штраф сотрудники ДПС имеют право накладывать при каждой остановке.

После смерти отца остался автомобиль. Как правильно оформить наследство и продать машину?

Открытие наследства происходит в день смерти гражданина. Информация об этом поступает в ГИБДД из Налоговой службы, поэтому прекращение регистрации транспортного средства происходит не сразу. Однако и пользоваться автомобилем после смерти владельца запрещается до оформления всех необходимых документов.

Чтобы получить машину, вам необходимо вступить в наследство. Для этого в течение 6 месяцев после смерти отца следует подать нотариусу (по месту жительства наследодателя) заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. К нему надо приложить следующие документы: свидетельство о смерти (подлинник); завещание (подлинник, если наследство оформляется по завещанию); наследственный договор (если наследство оформляется по договору); документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об усыновлении, удочерении и тому подобное), если наследство оформляется по закону.

Нотариус открывает наследственное дело и вносит данные в единую информационную систему нотариата. Это позволяет объединять все имеющиеся обращения наследников.

Через 6 месяцев после открытия наследственного дела наследнику выдается свидетельство о праве на наследство. Только после этого новый собственник может или зарегистрировать автомобиль на свое имя, или продать (подарить) машину без регистрации изменений в ГИБДД.

При оформлении автомобиля на себя вам понадобятся документы на машину (свидетельство о регистрации, пас­порт транспортного средства), паспорт гражданина и свидетельство о праве на наследство. Конечно, понадобится и полис ОСАГО. Обязателен также осмотр транспортного средства в ГИБДД.

В случае продажи или дарения автомобиля наследник от своего имени заключает с покупателем договор купли-продажи. Именно наследник на основании полученного свидетельства выступает в качестве продавца (дарителя) как собственник транспортного средства. К договору нужно будет приложить свидетельство о праве на наследство. В ПТС в графе «Прежний собственник» именно наследник должен ставить свою подпись. Дальше уже покупатель регистрирует машину на свое имя.

Таким образом, если вы собираетесь автомобиль, полученный в наследство, сразу же продать, регистрировать его на свое имя в ГИБДД нет необходимости.

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